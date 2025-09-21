Visite-conférence « L’architecture de la Maison des Arts » Maison des Arts de Châtillon Châtillon

Visite-conférence « L’architecture de la Maison des Arts » Maison des Arts de Châtillon Châtillon dimanche 21 septembre 2025.

Visite-conférence « L’architecture de la Maison des Arts » Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison des Arts de Châtillon Hauts-de-Seine

Par les Amis de la Maison des arts de Châtillon (Amac)

Une visite-conférence pour évoquer l’évolution architecturale de ce lieu incontournable.

En effet, depuis le XVe siècle, la vieille maison de vigneron a vu son aspect se transformer au fil des années et devenir une riche demeure avant de devenir le lieu de culture que vous connaissez.

Elle aura subi de nombreux changements initiés par les différents propriétaires qui l’occuperont en fonction de leurs goûts, de leurs modes ou de leurs époques. C’est ce chemin que nous vous proposons de découvrir.

Tout public, sur réservation

Maison des Arts de Châtillon 11 rue de Bagneux 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France

Maison des Arts