Visite-conférence : Le couple Delaunay Opéra de Massy Massy

Gratuit dans la limite des places disponibles. Réservations en ligne à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Les Delaunay prennent la scène !

Visite conférence exceptionnelle à l’Opéra de Massy

Et si, pour une fois, ce n’était pas une troupe d’artistes mais quatre œuvres majeures qui investissaient la scène de l’Opéra ?

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Opéra de Massy ouvre ses portes et vous propose une visite inédite, au croisement de l’art lyrique et de l’art pictural.

Montez sur scène… et approchez-vous de trois œuvres de Robert Delaunay et d’une toile de Sonia Delaunay, figure pionnière de l’abstraction et du mouvement simultané. Une médiatrice vous accompagnera pour décrypter ces toiles colorées, vibrantes, conçues comme des partitions visuelles.

Leur art, rythmé par la lumière et le mouvement, entre en résonance avec l’univers du spectacle vivant. Que leurs toiles prennent place ici, dans l’écrin scénique d’un opéra, relève d’un geste rare et poétique : une rencontre entre deux formes d’expression qui cherchent à faire vibrer les sens.

Cette visite commentée est une invitation à regarder autrement : découvrir la scène comme un espace d’exposition, ressentir la force des couleurs au plus près, s’émerveiller de la modernité de ces œuvres toujours aussi vivantes.

Conférence gratuite et ouverte à tous : dimanche 21 septembre de 15h à 16h (grande salle de l’Opéra)

L'opéra de Massy est un ensemble architectural agréable et moderne fondé et dirigé en 1993 par Jack-Henri Soumère. Première structure à être labellisée « scène conventionnée lyrique », l'opéra de Massy s'affirme aujourd'hui comme un lieu de production artistique de référence et participe à une action de développement culturel à l'échelle régionale. Salle résolument moderne (œuvre de « A02A Architectes »), elle s'intègre au centre d'un centre culturel de 14 200 m² en réunissant les règles traditionnelles de construction des grandes scènes et l'application des techniques de pointe tant au niveau architectural qu'acoustique. Lieu atypique, il a su se façonner une personnalité originale, grâce à une programmation de qualité, respectueuse du répertoire et ouverte à la création contemporaine. Première structure à être labellisée par l'État « scène conventionnée lyrique » et membre de la réunion des Opéras de France, il s'affirme aujourd'hui comme un lieu de production artistique de référence, accueillant chaque saison près de 40 000 spectateurs. Seul opéra situé en banlieue, l'opéra de Massy permet au public local d'accéder à l'art lyrique. Chaque saison, des milliers de Massicois, Essonniens et habitants de la région sud de Paris peuvent découvrir les grandes œuvres du répertoire lyrique, régulièrement proposées en coproduction avec d'autres grandes scènes françaises et interprétées par des artistes de renommée internationale ou de jeunes talents prometteurs. Particulièrement soucieux de faire connaître à un public varié les grandes œuvres de l'histoire de l'opéra, l'opéra de Massy, salle résolument moderne, n'en est pas moins attaché à l'innovation. Le Vaisseau fantôme, Carmen, Faust et La Traviata sont autant de productions Lyriques qui ont marqué l'histoire de cette institution par leur qualité et l'accueil réservé par le public et la critique.

Visite commentée « Le couple Delaunay »

