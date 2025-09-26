Visite conférence Les tensions à l’amarrage Terminal de la Citadelle Le Havre

Visite conférence Les tensions à l’amarrage

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 13:00:00

fin : 2025-09-26 15:15:00

Comme chaque année, LH Port Center participe à Sur les épaules des géants, grand rendez-vous havrais de vulgarisation scientifique. L’édition 2025 explore la thématique de l’équilibre, un mot clé lorsque l’on parle de navires géants, de quais portuaires et des systèmes qui les relient.

Le matin, au MuMa, la table ronde « L’équilibre des forces les quais portuaires face aux géants des mers » posera le décor ingénieurs et chercheurs décrypteront comment les infrastructures absorbent les contraintes colossales générées par l’accostage et l’amarrage. Défenses, ancrages et innovations seront abordés pour comprendre comment préserver cet équilibre délicat entre puissance et stabilité.

L’après-midi, Les tensions à l’amarrage au LH Port Center prolongera la réflexion, mais côté quai et amarres. Avec Christophe Leroy, Directeur du service lamanage Le Havre–Antifer, Lénaïck Neveu, spécialiste Shore Tension et Damien Leduc, Enseignant-Chercheur à l’Université Le Havre Normandie, le public plongera dans

– Les schémas standards d’amarrage comment les forces s’exercent sur un navire à quai et comment elles sont réparties.

– Le rôle des aussières, la tension et la résistance des points d’ancrage, expliqués en toute simplicité par un physicien.

– Le métier de lamaneur et la présentation du « Shore Tension System », qui maintient une tension constante sur les amarres et a prouvé son efficacité lors de la tempête Ciara.

Pour conclure, une visite immersive de l’atelier lamanage sur le port permettra de découvrir, en conditions réelles, les outils et savoir-faire qui garantissent l’équilibre… même en pleine tempête.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

Durée 1h45 Sur réservation. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

