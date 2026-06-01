Visite-conférence : Mille et une roses, Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, Ginals

Visite-conférence : Mille et une roses 6 et 7 juin Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue Tarn-et-Garonne

Payant. Sur réservation. Adulte : 9€, gratuit pour les moins de 26 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Suivez Richard, le jardinier d’art de l’abbaye, pour cette découverte centrée autour de la roses. Son histoire, ses provenances et la manière dont elle prend place dans le jardin de l’abbaye de Beaulieu seront au coeur de cette découverte !

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 1086 Route de l’Abbaye, 82330 Ginals, France Ginals 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie +33563245010 http://www.beaulieu-en-rouergue.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles »}] EN 2022, l’abbaye de Beaulieu réouvre ses portes après des travaux d’aménagement pour présenter la collection d’art moderne.

Dans ce projet d’ensemble, un jardin de roses est dessiné, pensé selon les principes du rosiériste André Eve : le rosier évolue dans des massifs constitués de vivaces et de bulbes afin que ce jardin vive tout au long de l’année et change d’ambiance et de couleurs en fonction des saisons.

Aujourd’hui, le jardin présente un arbre remarquable : son catalapa preciosa. depuis Villefranche-de-Rouergue ou Caussade, D926 puis D33 direction Verfeil.

Suivez Richard, le jardinier d’art de l’abbaye, pour cette découverte centrée autour de la roses. Son histoire, ses provenances et la manière dont elle prend place dans le jardin de l’abbaye de au de…

© Elodie Tranié / Centre des monuments nationaux