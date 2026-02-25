Visite-conférence | Plongez dans l’univers de Félix Bracquemond

Allée du Musée Creil Oise

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Nouveau au musée Gallé-Juillet! Participez à un afterwork culturel utour des grandes figures qui ont marqué Creil ! Vendredi 6 mars à 18h, plongez dans l’univers de Félix Bracquemond. Réservation obligatoire. Tarifs 3€ à 7€

Nouveau au musée Gallé-Juillet! Participez à un afterwork culturel utour des grandes figures qui ont marqué Creil !

Le vendredi 6 mars à 18h, plongez dans l’univers de Félix Bracquemond, peintre, céramiste, graveur et décorateur du service Rousseau des faïenceries de Creil et Montereau !

La visite sera suivie d’un temps d’échange et de rafraichissement.

Tarif plein 7€

Tarif réduit (sur justificatif — Creillois & Pass Agglo) 3€

Réservation obligatoire auprès du musée au 03 44 29 51 50 ou par mail à l’adresse musee@mairie-creil.fr .

Allée du Musée Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New at Musée Gallé-Juillet! Join us for a cultural afterwork on the great figures who left their mark on Creil! Friday, March 6 at 6pm, immerse yourself in the world of Félix Bracquemond. Reservations required. Prices from 3? to 7?

L’événement Visite-conférence | Plongez dans l’univers de Félix Bracquemond Creil a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Creil Sud Oise