Visite-conférence pour les collections permanentes du musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS samedi 11 octobre 2025.

Laissez-vous conter l’histoire du musée Bourdelle et plongez au cœur de l’œuvre d’Antoine Bourdelle à travers la découverte de son atelier de sculpture et du parcours des collections permanentes. Cette visite retrace les grandes étapes de la vie et de l’œuvre du sculpteur et offre une approche des techniques de la sculpture. Un véritable voyage au cœur des anciens ateliers de l’artiste.

Visite guidée pour adultes et adolescents (dès 12 ans)

Une visite-conférence à la découverte des collections permanentes du musée Bourdelle.

Le samedi 11 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

payant

De 5 à 7 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T17:00:00+02:00

fin : 2025-11-08T16:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-11T10:30:00+02:00_2025-10-11T12:00:00+02:00;2025-10-11T14:00:00+02:00_2025-10-11T15:30:00+02:00;2025-11-08T10:30:00+02:00_2025-11-08T12:00:00+02:00;2025-11-08T14:00:00+02:00_2025-11-08T15:30:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/visites-conferences-pour-les-collections-permanentes +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/