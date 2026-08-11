Visite-conférence sur le passé industriel de l’Abbaye d’Aunay-sur-Odon L’Abbaye Les Monts d’Aunay

Informations pratiques

Les Monts d’Aunay

Visite-conférence sur le passé industriel de l’Abbaye d’Aunay-sur-Odon

L’Abbaye Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’historien villersois Philippe Bernouis proposera une visite conférence (environ 1 heure) sur l’histoire et le patrimoine industriel de ce site.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’historien villersois Philippe Bernouis proposera une visite conférence (environ 1 heure) sur l’histoire et le patrimoine industriel de ce site.

Après la Révolution, l’abbaye va connaître une seconde vie. Si l’abbatiale fut entièrement détruite pour récupérer la pierre, les bâtiments conventuels furent réutilisés. Vendu comme Bien National, les bâtiments de l’abbaye ont été rachetés en 1804 par un groupe d’industriels du textile dont le plus célèbre fut François Richard-Lenoir. Après de nombreuses transformations et plusieurs filateurs de coton successifs, l’activité textile s’arrêta au cours des années 1860, laissant la place durant quelques années à un moulin à tan qui fournissait de la matière première aux tanneries d’Aunay.

La troisième phase industrielle du site fut celle de la fromagerie pendant presque un siècle avec surtout son exploitation par la société des Fermiers Normands, jusqu’à sa fermeture au début des années 1980. .

L’Abbaye Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : Visite-conférence sur le passé industriel de l’Abbaye d’Aunay-sur-Odon

To mark European Heritage Days, Villers-based historian Philippe Bernouis will be leading a guided tour (lasting approximately one hour) on the history and industrial heritage of this site.

L’événement Visite-conférence sur le passé industriel de l’Abbaye d’Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité