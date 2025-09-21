Visite conférence sur les méthodes d’extraction de la pierre et démonstration du fonctionnement du Treuil avec levage des blocs de pierre Treuil de la carrière Auboin Châtillon

Entrée : 3,50 €

Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’ouverture du Treuil, classé au titre des monuments historiques, est l’occasion pour les Franciliens et les Châtillonnais de découvrir le dernier Treuil de Carrière animé par un cheval et de s’immerger dans l’histoire locale.

Treuil de la carrière Auboin 19 rue Ampère 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.lutecia.fr Unique vestige industriel de l’extraction de la pierre calcaire en Ile-de-France au XIXe siècle, il permettait de remonter, depuis la carrière souterraine située à 35 m de profondeur, des blocs de pierre de 4 à 8 tonnes. Il est formé de deux grandes piles de pierre sur lesquelles repose un tambour destiné à l’enroulement du câble. Le tambour est actionné par des engrenages reliés à un manège sur lequel un cheval évolue pour remonter les blocs. Il a cessé son activité au début du XXe siècle et a été restauré par l’association PICAR membre de l’Union REMPART. Tram T6, Centre de Châtillon ou Parc André Malraux

Visite commentée sur les méthodes d’extraction de la pierre

Treuil de la Carrière Auboin