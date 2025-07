Visite conférence « Sur les pas de Marie-Madeleine » Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Jeudi 24 juillet 2025 de 16h à 17h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Visite à thème: » Sur les pas de Marie Madeleine à Saint-Victor, tradition et archéologie »

Une visite conférence qui vous fera découvrir Saint-Victor de Marseille et les traces de Marie-Madeleine dans ce haut lieu de la spiritualité chrétienne

Réservation conseillée, places limitées .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Themed tour: « In the footsteps of Mary Magdalene at Saint-Victor, tradition and archaeology »

German :

Themenführung: « Auf den Spuren von Maria Magdalena in Saint-Victor, Tradition und Archäologie »

Italiano :

Visita tematica: « Sulle tracce di Maria Maddalena a Saint-Victor, tradizione e archeologia »

Espanol :

Visita temática: « Tras las huellas de María Magdalena en Saint-Victor, tradición y arqueología »

