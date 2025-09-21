VISITE CONFERENCE : TROMPE L’ŒIL SUR LES MURS ET HISTOIRE EN TROMPE L’ŒIL SUR UN MEUBLE Musée d’art et d’histoire de Provence Grasse

VISITE CONFERENCE : TROMPE L’ŒIL SUR LES MURS ET HISTOIRE EN TROMPE L’ŒIL SUR UN MEUBLE Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Musée d’art et d’histoire de Provence Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite du « salon des grecs », nouvelle salle du musée ouverte dernièrement ornée d’une somptueuse décoration moulée et sculptée en gypse. Présentation de l’histoire de sa création, sa restauration, ainsi que l’art du trompe-l’œil, appliqué tant aux murs qu’au mobilier.

Musée d'art et d'histoire de Provence 2 Rue Mirabeau, 06130 Grasse, France

