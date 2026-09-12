Visite-conférence « Un chantier Monument historique : L’église Saint-Denis de Sezanne », Eglise Saint-Denis, Sézanne

Informations pratiques

Visite-conférence « Un chantier Monument historique : L’église Saint-Denis de Sezanne » Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Saint-Denis Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite exceptionnelle de l’église Saint-Denis sur le thème de l’historique des désordres sur les voûtes de la nef et du bas-côté nord.

Présentation du projet architectural de restauration, choix de la technique de la consolidation, parti pris de la restauration exécutée et points les plus délicats des travaux.

Présentation par Christian Lécaille, tailleur de pierre, 44 années d’activités dans la restauration du Patrimoine en France, dont 28 ans directeur de l’Entreprise Léon Noël en Champagne. Médaille de la Compagnie des Architectes en Chef des Monuments Historiques. Chevalier de l’Ordre National du Mérite, promotion du Travail.

A l’initiative des Amis du Patrimoine Sézannais.

Entrée libre. Durée : environ 1h30.

Eglise Saint-Denis place de la République 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est

Visite-conférence « Un chantier Monument historique : L’église Saint-Denis de Sezanne »

©Ville de Sézanne