Visite contée à Citou : « Les affaires judiciaires au XVIIIe siècle dans une communauté paysanne » Ruines du château Citou

Visite contée à Citou : « Les affaires judiciaires au XVIIIe siècle dans une communauté paysanne » Ruines du château Citou dimanche 21 septembre 2025.

Visite contée à Citou : « Les affaires judiciaires au XVIIIe siècle dans une

communauté paysanne » Dimanche 21 septembre, 14h30 Ruines du château Aude

Sans réservation. Rendez-vous à la mairie de CITOU à 14h15. Participation libre en faveur de la rénovation de la Chapelle Notre-Dame-de-Saint-Jean. Visite malheureusement inaccessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite contée dans les ruines du château

« Les affaires judiciaires au XVIIIᵉ siècle dans une communauté paysanne »

Partez pour une promenade immersive de 2h30 à travers l’histoire locale, du château à l’église Saint-Jean, en passant par le moulin et l’église Saint-Sébastien.

️ Animée par Frédéric Février, professeur d’histoire, cette visite contée vous plongera dans les affaires judiciaires d’un village de la Montagne Noire au XVIIIᵉ siècle.

Prévoir chaussures de marche et casquette.

Rendez-vous à la Mairie de CITOU à 14h15

Ruines du château Grande Rue, 11160 Citou, France Citou 11160 Aude Occitanie Cette dépendance de l’abbaye de Caunes est mentionnée sous la dénomination de « castrum » en 1183 et 1189. Le château apparaît plutôt comme une maison fortifiée, utilisant une position naturelle très forte. Bâti au sommet d’un escarpement rocheux, il se présente comme un quadrilatère avec trois côtés rectangulaires et un oblique. Le côté nord-ouest est au sommet d’une falaise verticale. L’entrée se fait par le sud, à deux mètres au-dessus du sol extérieur. Elle est défendue par une bretèche reposant sur de hauts corbeaux de schiste par l’intermédiaire d’un grand linteau schisteux, laissant une fente libre pour l’attaque. A l’angle sud, une échauguette est bâtie de façon semblable, sur cinq corbeaux. La tourelle de l’angle nord, ronde, est en encorbellement sur une embase schisteuse circulaire. A quelques mètres à l’est, sur un terre-plein qui devait être clos de murailles et dépendre du château, le roc est creusé d’un silo rectangulaire.

Visite contée dans les ruines du château

DR