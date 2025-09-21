Visite contée à deux voix avec Béatrice Guyonnet et le conteur Ethyène à la chapelle de Graillé Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé Pindray

Visite contée à deux voix avec Béatrice Guyonnet et le conteur Ethyène à la chapelle de Graillé Dimanche 21 septembre, 17h30 Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé Vienne

Prévoir de bonnes chaussures. Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le domaine de Graillé relève dès la fin du XIIe siècle de l’abbaye cistercienne de l’Étoile (Archigny) et reste dans sa dépendance jusqu’à la Révolution. La chapelle est sans doute édifiée au cours du XIIe siècle, puis reprise à l’époque gothique. La chapelle témoigne aussi des « voyages », pèlerinages locaux très présents dans le sud Vienne. Les pèlerins cherchaient auprès de saint Jean-Baptiste la guérison des enfants sujets aux convulsions et aux peurs nocturnes. Des festivités locales, bal et feu de Saint-Jean, s’y tenaient chaque année. Cette chapelle va faire l’objet d’une intervention d’urgence pour la sauvegarde.

Lors de cette visite, venez découvrir ou redécouvrir la chapelle de Graillé avec un autre regard. De la fontaine guérisseuse aux « voyages » à saint Jean-Baptiste, en passant par des petites histoires venues du monde entier.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53

Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé Graillé 86500 Pindray Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Le domaine de Graillé relève dès la fin du 12e s. de l'abbaye cistercienne de l'Étoile (Archigny) et reste dans sa dépendance jusqu'à la Révolution. La chapelle est sans doute édifiée au cours du 12e s., puis reprise à l'époque gothique. Elle constitue un des rares exemples de l'architecture gothique sur le territoire et conserve notamment une corniche soutenue de modillons singuliers.

Ce site est également lié à l’histoire religieuse locale. Après la Révolution, le domaine est acheté par la famille Bichier des Ages, et revient en particulier à Élisabeth, fondatrice de l’ordre des Filles de la Croix avec André Hubert Fournet et canonisée en 1947.

© Séverine Boulay