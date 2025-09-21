Visite contée : à la découverte du Maître de Cabestany Centre de sculpture romane Maître de Cabestany Cabestany

Gratuit.

Début : 2025-09-21T10:15:00 – 2025-09-21T10:45:00

Fin : 2025-09-21T10:15:00 – 2025-09-21T10:45:00

Avec Béranger, l’apprenti tailleur de pierre

Plonge dans l’univers du Maître de Cabestany, célèbre sculpteur roman du XIIᵉ siècle, à travers une visite contée animée par Béranger, un jeune apprenti tailleur de pierre.

Centre de sculpture romane Maître de Cabestany Rue Guilhem de Cabestany, 66330 Cabestany, France Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468081531 https://maitredecabestany.fr Situé dans le Centre de Sculpture Romane, le centre de ressources dispose :

– de plus de 2000 ouvrages ainsi que plusieurs revues sur le thème du Moyen-âge accessibles aux enfants et aux adultes.

– d’un fonds local en français et en catalan.

– d’ouvrages sur l’art en lien avec les expositions temporaires du Centre de Sculpture Romane et les conférences d’Histoire de l’art.

– d’un fonds pédagogique à destination des enseignants (pratique de l’art plastique, histoire médiévale,….). Parking Centre Culturel Jean Ferrat

© Ville de Cabestany