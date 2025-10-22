Visite contée à petits pas Place Christian Bonnet Carnac

Visite contée à petits pas

Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 10:15:00

fin : 2025-12-26 11:30:00

Date(s) :

2025-12-26 2026-01-02

À 10h15 Fées, korrigans et objets préhistoriques s’entrelacent pour vous faire rêver. Une immersion unique au cœur des légendes carnacoises. Émotions garanties ! Visite conseillée à partir de 4 ans. .

Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36

