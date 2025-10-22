Visite contée à petits pas Musée de Préhistoire Carnac
Visite contée à petits pas Musée de Préhistoire Carnac mercredi 22 octobre 2025.
Visite contée à petits pas
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:15:00
fin : 2025-10-29 11:30:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29
Fées, korrigans et objets préhistoriques s’entrelacent pour vous faire rêver.
Une immersion unique au coeur des légendes carnacoises. Émotions garanties !
Visite conseillée à partir de 4 ans. Réservation sur le site www.museedecarnac.com .
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite contée à petits pas Carnac a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon