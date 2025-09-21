Visite contée à Vigeois Mairie de Vigeois Vigeois

Visite contée à Vigeois Dimanche 21 septembre, 15h00 Mairie de Vigeois Corrèze

Gratuit. Sans inscription.

Dimanche 21 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Pays d’art et d’histoire vous propose une visite contée autour d’anecdotes du centre-bourg. Au fil d’une visite architecturale, découvrez l’histoire locale à travers des saynètes contées et interprétées par des comédiens amateurs.

Rendez-vous devant la mairie

Par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire. En partenariat avec le Foyer culturel de Vigeois.

Renseignements : 05 55 84 95 66

Mairie de Vigeois 1 Pl. de la Mairie, 19410 Vigeois Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

© Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise