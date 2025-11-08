Visite contée adultes de l’expo Voir la mer MAIF Social Club Paris

Visite contée adultes de l’expo Voir la mer MAIF Social Club Paris samedi 8 novembre 2025.

Il était une fois des contes qui n’étaient pas pour les enfants…

Venez découvrir une mystérieuse histoire qui prend vie à travers les mots et le jeu de Florence Desnouveaux et Violaine Robert au coeur de l’exposition Voir la mer.

Conteuses, historiennes ou menteuses astucieuses, Florence et Violaine racontent des histoires. Elles travaillent à donner à chaque instant, à chaque événement et à chaque période, une place unique. Des histoires de vie aux contes populaires en passant par les énigmes, Florence et Violaine adorent jouer avec les mots, les souvenirs et le public dans une relation directe et simple.

Toute personne suivant la visite contée doit réserver une place.

La visite contée existe aussi pour les tout-petits (2–5 ans) et pour les familles !

Du samedi 08 novembre 2025 au samedi 30 mai 2026 :

gratuit Public adultes.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/visite-contee-adultes-de-lexpo-voir-la-mer/