Visite contée Arcadia si le Crotoy m’était conté… Le Crotoy

Le Crotoy Somme

Début : 2025-05-08 18:00:00

fin : 2025-05-08

Date(s) :

2025-05-08 2025-07-16 2025-07-30 2025-08-05 2025-08-19 2025-10-21

Et si vous partiez à la rencontre de l’histoire accompagnés des formidables comédiens de la compagnie Arcadia… ? Ils vous feront découvrir de truculents personnages, vous raconteront les illustres figures de la ville, et feront (re)vivre les grandes heures, les savoureux souvenirs, les légendes et les secrets de la ville… Une balade tout en humour et en émotion pour toute la famille !

Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France +33 3 22 27 80 24

English :

Why not take a trip down memory lane, accompanied by the fantastic actors of the Arcadia company… ? They’ll introduce you to the town’s colourful characters, tell you all about its illustrious figures, and let you (re)experience the town’s great hours, tasty memories, legends and secrets… A walk full of humor and emotion for the whole family!

German :

Wie wäre es, wenn Sie sich in Begleitung der großartigen Schauspieler des Arcadia-Ensembles auf die Reise durch die Geschichte begeben würden? ? Sie werden Ihnen skurrile Charaktere vorstellen, Ihnen die illustren Figuren der Stadt erzählen und die großen Stunden, die köstlichen Erinnerungen, die Legenden und die Geheimnisse der Stadt (wieder) aufleben lassen… Ein humorvoller und emotionaler Spaziergang für die ganze Familie!

Italiano :

Perché non fare un viaggio nella memoria con i meravigliosi attori della compagnia Arcadia… ? Vi presenteranno alcuni personaggi colorati, vi racconteranno tutto sui personaggi illustri della città e vi faranno (ri)vivere le grandi ore, i ricordi gustosi, le leggende e i segreti della città… Un tour divertente ed emozionante per tutta la famiglia!

Espanol :

¿Por qué no hacer un viaje al pasado con los maravillosos actores de la compañía Arcadia? ? Le presentarán a personajes pintorescos, le contarán todo sobre los personajes ilustres de la ciudad y le harán (re)vivir las grandes horas, los sabrosos recuerdos, las leyendas y los secretos de la ciudad… Una visita divertida y emocionante para toda la familia

