Visite contée au Château de Ventadour Moustier-Ventadour

Visite contée au Château de Ventadour

La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze

Début : 2026-04-16

Suis Guilhem le Troubadour dans ses aventures et découvre la vie au Moyen-Âge.

À 14h30, 3€/enfant, 5€/adulte (gratuit pour un adulte accompagnant).

Sur réservation obligatoire au 05 55 93 04 34.

Animation pour les enfants de 4 à 8 ans.

Animé par le Pays d’art et d’histoire . .

La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

