Visite contée au Château de Ventadour Moustier-Ventadour

Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
2026-04-16
Suis Guilhem le Troubadour dans ses aventures et découvre la vie au Moyen-Âge.
À 14h30, 3€/enfant, 5€/adulte (gratuit pour un adulte accompagnant).
Sur réservation obligatoire au 05 55 93 04 34.
Animation pour les enfants de 4 à 8 ans.
Animé par le Pays d’art et d’histoire . .
La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com
