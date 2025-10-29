Visite contée « Au fil de la Nèhe » Rue Saint Vincent Dax

Au fil de la Nèhe est une visite contée, au cours de laquelle un personnage costumé, incarnation de la source de la Fontaine Chaude guide les enfants de 2 à 13 ans pour découvrir de manière décalée l'histoire de Dax.

Au fil de la Nèhe est une visite contée, au cours de laquelle la déesse Nèhe sort de son bain ! Accompagnez la et elle vous racontera les extraordinaires rencontres et les folles aventures dacquoises qu’elle a vécues au fil des siècles. Un personnage costumé, incarnation de la source de la Fontaine Chaude guide les enfants de 2 à 13 ans pour découvrir de manière décalée l’histoire de Dax. .

English : Visite contée « Au fil de la Nèhe »

« Au fil de la Nèhe » is a storytelling tour in which a costumed character, the embodiment of the Fontaine Chaude spring, guides children aged 2 to 13 through the history of Dax.

German : Visite contée « Au fil de la Nèhe »

« Au fil de la Nèhe » ist ein Rundgang, bei dem eine kostümierte Figur, die die Quelle der Fontaine Chaude verkörpert, Kinder von 2 bis 13 Jahren führt, um die Geschichte von Dax auf ungewöhnliche Weise zu entdecken.

Italiano :

« Au fil de la Nèhe » è un percorso di narrazione in cui un personaggio in costume, incarnazione della sorgente della Fontana Calda, guida i bambini dai 2 ai 13 anni attraverso la storia di Dax.

Espanol : Visite contée « Au fil de la Nèhe »

« Au fil de la Nèhe » es un recorrido narrativo en el que un personaje disfrazado, encarnación de la fuente de la Fuente Caliente, guía a los niños de 2 a 13 años a través de la historia de Dax.

