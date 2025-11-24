VISITE CONTÉE AU MUSÉE Mende

VISITE CONTÉE AU MUSÉE

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : 0 – 0 – 8 EUR

Gratuit

Demi-journée

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Petite balade dans l’exposition temporaire au fil des contes et

légendes où l’ours a la part belle…

VISITE CONTÉE CHEZ LES OURS !

Petite balade dans l’exposition temporaire au fil des contes et

légendes où l’ours a la part belle…

1 h | de 0 à 8 € | à partir de 4 ans | sur réservation .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

English :

Take a stroll through the temporary exhibition and discover tales and legends

and legends in which bears play a key role?

German :

Ein kleiner Spaziergang durch die Sonderausstellung mit Märchen und Legenden

legenden, in denen der Bär eine wichtige Rolle spielt?

Italiano :

Passeggiate attraverso la mostra temporanea e scoprite storie e leggende

e leggende in cui gli orsi hanno un ruolo fondamentale?

Espanol :

Pasee por la exposición temporal y descubra cuentos y leyendas

y leyendas en las que los osos desempeñan un papel fundamental?

