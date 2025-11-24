VISITE CONTÉE AU MUSÉE Mende
VISITE CONTÉE AU MUSÉE Mende mercredi 31 décembre 2025.
VISITE CONTÉE AU MUSÉE
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Petite balade dans l’exposition temporaire au fil des contes et
légendes où l’ours a la part belle…
1 h | de 0 à 8 € | à partir de 4 ans | sur réservation .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
English :
Take a stroll through the temporary exhibition and discover tales and legends
and legends in which bears play a key role?
German :
Ein kleiner Spaziergang durch die Sonderausstellung mit Märchen und Legenden
legenden, in denen der Bär eine wichtige Rolle spielt?
Italiano :
Passeggiate attraverso la mostra temporanea e scoprite storie e leggende
e leggende in cui gli orsi hanno un ruolo fondamentale?
Espanol :
Pasee por la exposición temporal y descubra cuentos y leyendas
y leyendas en las que los osos desempeñan un papel fundamental?
