Visite Contée aux Chandelles Avoise samedi 14 février 2026.
Château de Dobert Avoise Sarthe
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : 2026-02-14 20:30:00
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
Le château de Dobert s’illumine pour deux soirées à la lueur des bougies pour une visite contée et théâtralisée…
Marion, cuisinière au château en 1930, nous raconte ses histoires et ses souvenirs. Ses cuivres brillent dans sa cuisine, les cierges nous accueillent à la chapelle, l’histoire de la maison et de ses habitants traversent les siècles. Et voici Firmin qui apportent les oeufs de sa basse-cour pour confectionner les crêpes que nous partagerons à la fin de la soirée !
Réservation obligatoire .
Château de Dobert Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 84 78 07 associationdesamisdedobert@gmail.com
English :
The Château de Dobert is lit up for two evenings by candlelight for a storytelling and dramatized tour…
