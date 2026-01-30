Visite contée Dans les pas de Berthe

5 Place Charles VII Loches Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:30:00

fin : 2026-04-19 11:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Les contes itinérants de la Cité royale de Loches offrent une expérience captivante, mêlant histoire et légendes. Une visite promenade pour découvrir autrement les trésors de ce site exceptionnel. Réservation obligatoire.

Laissez-vous conter les petites et les grandes histoires du Moyen-âge !

Dans les pas de Berthe est une balade créée spécialement pour petits et grands. Une (re-) découverte en famille originale du donjon et du logis royal ! Dans les pas de notre guide-conteuse, vous voyagerez au gré d’histoires comme l’apparition de la pierre de tuffeau, la création du château, la vie de ses personnages historiques, et d’autres surprises encore !

Réservation obligatoire. 13 .

5 Place Charles VII Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 18 08 citeroyaleloches@departement-touraine.fr

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English :

The touring tales at the Cité royale de Loches, based around the exhibition Le roi voyageur , offer a captivating experience combining history, culture and imagination. This unique initiative allows visitors to discover the treasures of this exceptional site in a whole new way.

L’événement Visite contée Dans les pas de Berthe Loches a été mis à jour le 2026-03-11 par Conseil Départemental 37