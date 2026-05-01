Visite contée de Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie
Visite contée de Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie vendredi 29 mai 2026.
Grainville-Langannerie
Visite contée de Grainville-Langannerie
Ancienne chapelle, le lavoir et terminerons à l’église Grainville-Langannerie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
La soirée consistera en une promenade à la tombée de la nuit pour découvrir ou redécouvrir quelques secrets de notre commune. Un de nos anciens, contera aux jeunes et moins jeunes quelques moments d’histoire de notre village. RDV à la médiathèque. Cette année nous découvrirons l’ancienne chapelle, le lavoir et terminerons à l’église. Animation gratuite pour tous. .
Ancienne chapelle, le lavoir et terminerons à l’église Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie +33 2 31 90 51 66
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L’événement Visite contée de Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie a été mis à jour le 2026-05-19 par Conseil Départemental du Calvados