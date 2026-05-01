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Visite contée de Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie

Visite contée de Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Ancienne chapelle, le lavoir et terminerons à l'église

Ville : 14190 Grainville-Langannerie

Département : Calvados

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Grainville-Langannerie

Visite contée de Grainville-Langannerie

Ancienne chapelle, le lavoir et terminerons à l’église Grainville-Langannerie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :
2026-05-29

La soirée consistera en une promenade à la tombée de la nuit pour découvrir ou redécouvrir quelques secrets de notre commune. Un de nos anciens, contera aux jeunes et moins jeunes quelques moments d’histoire de notre village. RDV à la médiathèque. Cette année nous découvrirons l’ancienne chapelle, le lavoir et terminerons à l’église. Animation gratuite pour tous.   .

Ancienne chapelle, le lavoir et terminerons à l’église Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie +33 2 31 90 51 66 

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English : Visite contée de Grainville-Langannerie

L’événement Visite contée de Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie a été mis à jour le 2026-05-19 par Conseil Départemental du Calvados