Visite contée de la Forêt Enchantée Altkirch

Visite contée de la Forêt Enchantée

13 rue du château Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-07 16:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-27 2025-12-30

Découvrez la Forêt Enchantée sous toutes ses facettes avec un conteur ! Prévoir des chaussures et des vêtements chauds. Visite annulée si moins de cinq participants.

L’Office de Tourisme du Sundgau, Sud Alsace vous propose des visites contées de la Forêt Enchantée. Ecoutez attentivement des conteurs passionnés et laissez vous transporter dans l’univers magique des légendes d’Alsace.

13 rue du château Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90 info@sundgau-sudalsace.fr

English :

Discover the Enchanted Forest in all its facets with a storyteller! Bring shoes and warm clothes. Visit cancelled if less than five participants.

German :

Entdecken Sie den Zauberwald in all seinen Facetten mit einem Märchenerzähler! Bitte bringen Sie Schuhe und warme Kleidung mit. Besichtigung wird bei weniger als fünf Teilnehmern abgesagt.

Italiano :

Scoprite la Foresta Incantata in tutte le sue sfaccettature con un narratore! Portate con voi abiti e scarpe caldi. Visita annullata se il numero di partecipanti è inferiore a cinque.

Espanol :

Descubra el Bosque Encantado en todas sus facetas con un cuentacuentos Lleve ropa y calzado de abrigo. Visita cancelada si hay menos de cinco participantes.

