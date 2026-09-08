Visite contée de Laroque-des-Albères, Office du Tourisme de Laroque des Albères, Laroque-des-Albères

Informations pratiques

Visite contée de Laroque-des-Albères Samedi 19 septembre, 18h00 Office du Tourisme de Laroque des Albères Pyrénées-Orientales

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Suivez votre guide-conteuse pour une balade entre histoire et imagination, au cours de laquelle les voix du passé se réveillent pour livrer leurs plus anciens secrets.

Au détour des ruelles et des vieilles pierres, partez à la rencontre des Simiots, monstres surgis de légendes anciennes, des bruixes, sorcières redoutées, mais aussi des seigneurs de Laroque et d’autres personnages, réels ou fantastiques, qui guideront vos pas à travers le temps.

Entre récits anciens, anecdotes, curiosités et échos fantastiques, cette visite contée vous invite à découvrir Laroque autrement, lorsque les histoires reprennent vie.

Visite contée par Nina, guide-conférencière et gardienne des histoires du territoire.

Prévoir des chaussures confortables et un brin d’imagination.

Office du Tourisme de Laroque des Albères 66740 Laroque des Albères Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie 0448980008 https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/la-destination-pyrenees-mediterranee/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 48 98 00 08 »}] parking à proximité

Suivez votre guide-conteuse pour une balade entre histoire et imagination quand les voix du passé se réveillent pour livrer leur plus anciens secrets. Au détour des ruelles et des vieilles pierres, à…

© Nina Lahousse