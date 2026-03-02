Visite contée de Montluçon pour enfant Montluçon
Visite contée de Montluçon pour enfant Montluçon mercredi 8 avril 2026.
Visite contée de Montluçon pour enfant
Place Piquand Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par enfant. Accompagnement
obligatoire, gratuit pour un adulte par enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Viens découvrir l’histoire de ta ville à travers une histoire contée et un personnage, Eustache le chat.
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
.
Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 missionpatrimoine@mairie-montlucon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the history of your town through a story and a character, Eustache the cat.
For children aged 4 to 6.
L’événement Visite contée de Montluçon pour enfant Montluçon a été mis à jour le 2026-03-02 par Montluçon Tourisme