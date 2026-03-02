Visite contée de Montluçon pour enfant

Place Piquand Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant. Accompagnement

obligatoire, gratuit pour un adulte par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Viens découvrir l’histoire de ta ville à travers une histoire contée et un personnage, Eustache le chat.

Pour les enfants de 4 à 6 ans.

.

Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 missionpatrimoine@mairie-montlucon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the history of your town through a story and a character, Eustache the cat.

For children aged 4 to 6.

L’événement Visite contée de Montluçon pour enfant Montluçon a été mis à jour le 2026-03-02 par Montluçon Tourisme