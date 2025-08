Visite contée de Saint-Hippolyte avec Charlotte Saint-Hippolyte

mercredi 30 juillet 2025.

Visite contée de Saint-Hippolyte avec Charlotte

Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Mercredi 2025-07-30 16:00:00

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-15

Retrouvez Barbara pour un voyage médiéval pour toute la famille ! Épouse de vigneron, elle vous racontera sa vie quotidienne et celle de sa cité, enclave lorraine en Alsace. Défendre une ville, devenir chevalier, faire un feu… Vous deviendrez un vrai habitant du Moyen Âge !

Retrouvez Charlotte pour une visite contée du village de Saint-Hippolyte à travers le vignoble.

Destinée aux familles avec enfants de 5 à 12 ans.

Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Join Barbara on a medieval journey for the whole family! Wife of a winegrower, she’ll tell you all about her daily life and that of her town, a Lorraine enclave in Alsace. Defend a town, become a knight, build a fire? You’ll become a true inhabitant of the Middle Ages!

German :

Treffen Sie Barbara auf einer mittelalterlichen Reise für die ganze Familie! Als Ehefrau eines Winzers erzählt sie Ihnen von ihrem Alltag und dem Leben in ihrer Stadt, einer lothringischen Enklave im Elsass. Eine Stadt verteidigen, Ritter werden, ein Feuer machen? Sie werden zu einem echten Bewohner des Mittelalters!

Italiano :

Unitevi a Barbara in un viaggio medievale per tutta la famiglia! Moglie di un viticoltore, vi racconterà la sua vita quotidiana e quella della sua città, un’enclave lorenese in Alsazia. Difendere una città, diventare cavaliere, costruire un fuoco? Diventerete un vero abitante del Medioevo!

Espanol :

Acompañe a Barbara en un viaje medieval para toda la familia Como esposa de un viticultor, te contará todo sobre su vida cotidiana y la de su pueblo, un enclave lorenés en Alsacia. ¿Defender una ciudad, convertirse en caballero, encender un fuego? ¡Te convertirás en un auténtico habitante de la Edad Media!

