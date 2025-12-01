Visite contée des petits préhistos Musée de Préhistoire Solutré-Pouilly

Visite contée des petits préhistos

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 15:45:00

Date(s) :

2025-12-21

En suivant la chamane de noël dans le Musée de préhistoire, écoutez, au détour des vitrines, des petites histoires sur le premier outil, la vie des chasseurs ou encore les paysages glaciaires. Une expérience contée originale et ludique pour tous les petits lutins préhistoriques. Musique préhistorique, bruits des animaux, chaudes fourrures et bijoux des âges farouches… enchanteront votre visite.

À partir de 4 ans. Durée 45 minutes. .

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

