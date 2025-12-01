Visite contée Des yeux qui brillent dans le noir Châteaudun

Visite contée Des yeux qui brillent dans le noir

Quand l’hiver étire la nuit et que les ombres s’animent, laissez-vous emporter par la voix d’Esmé Planchon, conteuse et autrice jeunesse, pour une visite contée au cœur de l’exposition Animal Design visible au château.

Pendant les fêtes de fin d’année, le château de Châteaudun participe à l’opération Contes et Histoires et vous invite à vivre un moment privilégié en famille !

Quand l’hiver étire la nuit et que les ombres s’animent, laissez-vous emporter par la voix d’Esmé Planchon, conteuse et autrice jeunesse, pour une visite contée au cœur de l’exposition Animal Design visible au château. Suivez le cerf magique, chats, chouettes et chauves-souris qui peuplent cette découverte artistique où contes, chansons et poèmes chuchotés donnent vie aux secrets des animaux de la nuit…

Tarif compris dans le billet d’entrée du château plein tarif 7 € et gratuit pour les moins de 26 ans.

Prévoir des vêtements chauds. .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

When winter stretches out the night and the shadows come to life, let yourself be carried away by the voice of Esmé Planchon, storyteller and children?s author, for a storytelling visit to the heart of the Animal Design exhibition on view at the château.

