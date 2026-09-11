Visite contée, Domaine de la Léonardsau, Obernai

Informations pratiques

Visite contée Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Domaine de la Léonardsau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Après des années de silence et une renaissance attendue, le Château de la Léonardsau ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Que s’est-il joué entre ses murs au fil des décennies ? Quelles transformations, quels secrets, quelles anecdotes ont façonné son identité ?

Spécialiste des histoires oubliées et des curiosités bien cachées, Mademoiselle Muriel vous entraîne dans une déambulation vivante et sensible à travers les salles et les jardins. Entre récits poétiques, clins d’œil malicieux et éclairages historiques, la visite mêle imaginaire et réalité pour révéler toute la richesse patrimoniale du lieu.

Conçue pour les petits comme pour les grands, cette balade invite chacun à s’émerveiller, à apprendre et à partager un moment privilégié dans un cadre chargé de charme et de mémoire. Une manière originale et accessible d’explorer l’histoire du château, tout en laissant place à la fantaisie et à l’émotion.

Domaine de la Léonardsau 1 rue de la Leonardsau 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est 03 88 49 95 95 https://www.leonardsau.fr/ Propriété de la Ville d’Obernai depuis 1970, le Domaine de la Léonardsau s’étend sur 8 hectares au cœur d’un écrin de nature remarquable, à Obernai, au pied du Mont Sainte Odile.

Après trois années d’une restauration menée entre 2022 et 2025, le Château du Domaine de la Léonardsau, propriété de la Ville d’Obernai, a ouvert au public. Au cœur d’un parc remarquable de 8 hectares à Obernai, cette demeure de caractère construite au début du XXe siècle reflète les goûts et l’art de vivre de son propriétaire, le baron Albert de Dietrich. Aujourd’hui restauré avec le plus grand soin, le château invite les visiteurs à découvrir un patrimoine d’exception au cœur de l’Alsace. Situé à la sortie d’Obernai en direction du Mont Sainte-Odile, le Domaine de la Léonardsau est accessible par différents moyens de transport.

Après des années de silence et une renaissance attendue, le Château de la Léonardsau ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Que s’est-il joué entre ses murs au fil des décennies ? Quelles quels ?…

©Muriel Tholozan