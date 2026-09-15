Visite contée du centre historique de Nyons Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Nyons
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Visite contée du centre historique de Nyons
Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale BP 3 Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Savez-vous quel thym magique pousse dans le passage du Ha-ha ?
Qu’un fondeur de vieilles a autrefois arpenté les ruelles du vieux Nyons ?
Que le forgeron du bout de la rue avait passé un pacte avec le diable ?
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Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale BP 3 Nyons 26111 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
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English :
Did you know what kind of magical thyme grows in the Ha-ha passage?
That a junk dealer once roamed the alleys of old Nyons?
That the blacksmith at the end of the street had made a pact with the devil?
L’événement Visite contée du centre historique de Nyons Nyons a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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