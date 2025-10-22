Visite contée du musée gallo-romain Route du Château Claracq
Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Avec l’un des médiateurs du musée, visite contée ludique et interactive au rythme d’un livret imagé contant l’histoire d’Oscarus, petit garçon ayant vécu dans la villa de Lalonquette durant l’Antiquité. Pour les 3/5 ans. Sur réservation. .
Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr
