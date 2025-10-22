Visite contée du musée gallo-romain Route du Château Claracq

Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Avec l’un des médiateurs du musée, visite contée ludique et interactive au rythme d’un livret imagé contant l’histoire d’Oscarus, petit garçon ayant vécu dans la villa de Lalonquette durant l’Antiquité. Pour les 3/5 ans. Sur réservation. .

Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr

