Visite contée en famille : parcours découverte de l’architecture nîmoise Place du Chapitre Nîmes

Visite contée en famille : parcours découverte de l’architecture nîmoise Dimanche 21 septembre, 10h00 Place du Chapitre Gard

Gratuit. Sans réservation. Groupe limité à une vingtaine de personnes. Inscription le jour même à l’espace jeunesse de la place du Chapitre.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Parcours conté bilingue occitan / français

Cette balade, accessible dès 6 ans, invite petits et grands à découvrir les détails d’architecture des rues du centre-ville de Nîmes, tout en écoutant des histoires en occitan et en français.

Un petit livret accompagnera les enfants tout au long du parcours.

Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier.

©Mairie de Nîmes