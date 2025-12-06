VISITE CONTÉE ERSATZ, CHOCOLAT, ETCETERA. Montpellier

VISITE CONTÉE ERSATZ, CHOCOLAT, ETCETERA.

Jean a neuf ans et une mission faire sourire sa maman pour la fête des mères. Pas si facile en temps de guerre, où tout vient à manquer ! Heureusement, il a une idée fantastique fabriquer du chocolat sans chocolat grâce à une recette d’ersatz dont il a entendu parler.

Suivez Jean dans sa quête tout en découvrant l’exposition Vivre la seconde guerre en Hérault 1939-1945 .

Durée 45 minutes

Visite contée accessible à partir de 7 ans, adultes bienvenus.

Inscription par mail à serviceprogrammation@herault.fr .

serviceprogrammation@herault.fr

