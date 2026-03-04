Visite contée et animée (3-6 ans), Musée PAB, Alès

Visite contée et animée (3-6 ans) 11 – 29 avril Musée PAB Gard

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T14:30:00+02:00 – 2026-04-11T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Du Caucase à la France, les lettres voyagent aux gré des aventures du jeune artiste, architecte du livre. Un conte en jeu autour des écritures et de la composition, à travers l’exposition temporaire du musée.

Musée PAB 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

ILIAZD et le livre magique