Courbevoie et son ar(t)chitecture » 20 et 21 septembre Musée Roybet Fould Hauts-de-Seine

Sur réservation – nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Courbevoie se métamorphose complètement au XIXe et au XXe siècles. Faites un voyage dans le temps et laissez-vous conter l’histoire de ses mutations et celle de ses habitants ! De petite ville garnie de villas, châteaux et hôtels particuliers, elle devient ville ouvrière où s’installent de nombreuses usines et immeubles puis centre d’affaires avec le nouveau quartier de La Défense. C’est une histoire extraordinaire que nous allons vous raconter. Car oui les murs ont des oreilles et ils parlent !

Musée Roybet Fould Parc de Bécon – 178 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France Installé dans le parc de Bécon, le musée municipal occupe la villa atelier de l'artiste peintre Consuelo Fould (1862-1927). Le bâtiment principal construit au milieu du XIXe siècle est agrandi vers 1885 lors du remontage du « Pavillon Suède-Norvège » présenté, à Paris, lors de l'Exposition universelle de 1878. La façade en pin rouge de Norvège de l'architecte Henrik Thrapp-Meyer est un des rares exemples français d'architecture préfabriquée du XIXe siècle. Le pavillon est inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 27 mai 1987. Le musée présente des œuvres des peintres Consuelo Fould, Georges Achille-Fould, Juana Romani et Ferdinand Roybet (1840-1920) ainsi que des sculptures de Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875).

Visite contée de l’exposition

© Courbevoie, musée Roybet Fould