Visite contée exposition Le temps des vacances, Le Musée de la ville-Montigny-le-Bretonneux,

Visite contée exposition Le temps des vacances 10 mai et 21 juin Le Musée de la ville-Montigny-le-Bretonneux

Durée : 1h – Tout public à partir de 5 ans – Sur réservation sur museedelaville.sqy.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T16:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

Une balade contée familiale, à la découverte de l’exposition : des histoires et anecdotes que nous soufflent les objets du musée et les photos de famille,à l’évocation de toute une époque, menée par une conteuse professionnelle au rythme des pas et des mots.

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Une balade contée familiale, à la découverte de l’exposition » Le temps des vacances » conte jeune public