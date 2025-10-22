Visite contée famille de l’expo « Voir la mer » MAIF Social Club Paris

Visite contée famille de l’expo « Voir la mer » MAIF Social Club Paris mercredi 22 octobre 2025.

Conteuses, historiennes ou menteuses astucieuses, Florence et Violaine racontent des histoires. Elles travaillent à donner à chaque instant, à chaque événement et à chaque période, une place unique. Des histoires de vie aux contes populaires en passant par les énigmes, Florence et Violaine adorent jouer avec les mots, les souvenirs et le public dans une relation directe et simple.

Toute personne suivant la visite contée doit réserver une place.

La visite contée existe aussi pour les tout-petits (2–5 ans) et pour les adultes !

Venez écouter les récits de Florence et Violaine au cœur de l’exposition. Nos conteuses vont explorer avec vous la richesse de nos océans avec leurs histoires captivantes, leurs contes et leurs énigmes. Plongez dans le grand bain avec cette visite où les mots et le jeu sauront vous tenir en haleine !

Du mercredi 22 octobre 2025 au vendredi 24 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

début : 2025-10-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T01:59:59+02:00

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

