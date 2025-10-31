Visite contée Grisaille au pays des monstres Troyes

Tarif : 3 – 3 – 3 Eur

Début : 2025-10-31 15:00:00

Pour Halloween, la fée Grisaille part à l’aventure.

Parents et enfants sont invités à partager un moment de complicité mêlant conte et jeux la chasse aux monstres est ouverte !



5-8 ans (l’enfant est accompagné d’un adulte, muni lui aussi d’un billet)

Durée 1h00



Places limitées

Réservation indispensable par téléphone (du mardi au jeudi de 9h30 à 12h) ou par mail. .

Cité du Vitrail Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 52 47 reservation.citeduvitrail@aube.fr

