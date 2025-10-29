Visite contée Grisaille au pays des vitraux Troyes

Visite contée Grisaille au pays des vitraux Troyes mercredi 29 octobre 2025.

Visite contée Grisaille au pays des vitraux

Cité du Vitrail Troyes Aube

Tarif : 3 – 3 – 3 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-12-30 11:15:00

Date(s) :

2025-10-29 2025-12-30 2026-02-24

Avec ce conte, parents et enfants s’envolent dans un univers merveilleux. La fée Grisaille y rencontre des personnages légendaires et fait participer les enfants à cette aventure.



3-6 ans (l’enfant est accompagné d’un adulte, muni lui aussi d’un billet)

Durée 45 min. environ



Places limitées

Réservation indispensable par téléphone (du mardi au jeudi de 9h30 à 12h) ou par mail. .

Cité du Vitrail Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 52 47 reservation.citeduvitrail@aube.fr

