Visite contée Histoires de fêtes Château du Roi René Tarascon
Visite contée Histoires de fêtes Château du Roi René Tarascon mardi 23 décembre 2025.
Visite contée Histoires de fêtes
Mardi 23 décembre 2025 de 14h30 à 15h30.
Mardi 30 décembre 2025 de 14h30 à 15h30. Château du Roi René Boulevard du Roi René Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 14:30:00
fin : 2025-12-30 15:30:00
Date(s) :
2025-12-23 2025-12-30
Fêtes, jeux et divertissements ont rythmé la vie du Château au temps du roi René ! Poulette Sabrina vous entraîne à la découverte du monument dans un véritable charivari d’histoires !
.
Château du Roi René Boulevard du Roi René Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 01 93 contact-chateau@mairie-tarascon13.fr
English :
Festivals, games and entertainment punctuated life at the Château during the reign of King René! Poulette Sabrina takes you on a tour of the monument in a veritable hullabaloo of stories!
L’événement Visite contée Histoires de fêtes Tarascon a été mis à jour le 2025-11-26 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)