Visite contée Histoires de fêtes

Mardi 23 décembre 2025 de 14h30 à 15h30.

Mardi 30 décembre 2025 de 14h30 à 15h30. Château du Roi René Boulevard du Roi René Tarascon Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-30 15:30:00

2025-12-23 2025-12-30

Fêtes, jeux et divertissements ont rythmé la vie du Château au temps du roi René ! Poulette Sabrina vous entraîne à la découverte du monument dans un véritable charivari d’histoires !

Château du Roi René Boulevard du Roi René Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 01 93 contact-chateau@mairie-tarascon13.fr

Festivals, games and entertainment punctuated life at the Château during the reign of King René! Poulette Sabrina takes you on a tour of the monument in a veritable hullabaloo of stories!

