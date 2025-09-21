Visite contée interactive du centre historique de Nîmes Place du Chapitre Nîmes

Gratuit. 20 personnes de 7 à 77 ans, enfants accompagnés par leurs parents.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T10:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Accompagnés de la conteuse occitane Este Lucada, partez sur les pas de Bélugue au cœur de la vieille ville.

Observez façades et monuments pour récolter les indices du passsage des personnages de l’histoire.

Complétez le carnet de conte qui vous sera remis en début de balade.

Gardez ainsi la trace du récit et des précieux éléments architecturaux et patrimoniaux mis en avant par ce conte bilingue.

Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier.

© Claudine Paul