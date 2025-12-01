Visite contée : Jeanne et la quête du remède magique Cité de l’Économie Paris
Visite contée : Jeanne et la quête du remède magique Cité de l’Économie Paris dimanche 14 décembre 2025.
Une aventure contée pour une sortie en famille pleine de rebondissements
Envie d’une idée d’activité originale à Paris ? Embarquez pour une visite contée immersive au cœur d’un musée insolite, où les enfants suivent les pas de Jeanne, une petite fille téméraire en mission pour sauver son père malade. Pour créer un remède, elle devra trouver des ingrédients rares, relever des défis, troquer ou utiliser de la monnaie… Une animation ludique et éducative qui invite petits et grands à réfléchir aux différentes formes d’échange dans nos sociétés.
Un parcours interactif et poétique à vivre avec les enfants
Conçue comme une véritable quête initiatique, cette activité pour enfants mêle conte, énigmes et rencontres inattendues. Accompagnés d’un médiatrice-contrice, les jeunes visiteurs vivent une expérience participative, où l’on apprend en jouant, en marchandant, et en s’entraidant. Parfaite pour une sortie en famille pendant les vacances ou le week-end, cette animation originale fait rimer découverte économique et imagination, dans un cadre patrimonial unique.
Infos pratiques :
- Âge : à partir de 6 ans
- Durée : 45 minutes
- Dates : 14 décembre, 21 décembre, 28 décembre, et 4 janvier à 10h30
- Tarifs : Adulte : 10 euros, Enfant : 5 euros
- Réservation conseillée
Suivez Jeanne dans une aventure pleine de défis au cœur du musée ! Une quête contée et ludique pour découvrir, en famille, les différentes formes d’échange : troc, monnaie… et un brin de malice.
Le dimanche 14 décembre 2025
de 16h30 à 17h15
Le dimanche 04 janvier 2026
de 10h30 à 11h15
Le dimanche 28 décembre 2025
de 10h30 à 11h15
Le dimanche 21 décembre 2025
de 10h30 à 11h15
Le dimanche 14 décembre 2025
de 10h30 à 11h15
payant
De 5 à 10 euros.
Tout public.
Cité de l’Économie 1, place du Général Catroux 75017 Paris
+33186471017 contact@citeco.fr