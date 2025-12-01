Visite contée : Jeanne et la quête du remède magique Cité de l’Économie Paris

Une aventure contée pour une sortie en famille pleine de rebondissements

Envie d’une idée d’activité originale à Paris ? Embarquez pour une visite contée immersive au cœur d’un musée insolite, où les enfants suivent les pas de Jeanne, une petite fille téméraire en mission pour sauver son père malade. Pour créer un remède, elle devra trouver des ingrédients rares, relever des défis, troquer ou utiliser de la monnaie… Une animation ludique et éducative qui invite petits et grands à réfléchir aux différentes formes d’échange dans nos sociétés.

Un parcours interactif et poétique à vivre avec les enfants

Conçue comme une véritable quête initiatique, cette activité pour enfants mêle conte, énigmes et rencontres inattendues. Accompagnés d’un médiatrice-contrice, les jeunes visiteurs vivent une expérience participative, où l’on apprend en jouant, en marchandant, et en s’entraidant. Parfaite pour une sortie en famille pendant les vacances ou le week-end, cette animation originale fait rimer découverte économique et imagination, dans un cadre patrimonial unique.



Infos pratiques :

Âge : à partir de 6 ans

Durée : 45 minutes

Dates : 14 décembre, 21 décembre, 28 décembre, et 4 janvier à 10h30

Tarifs : Adulte : 10 euros, Enfant : 5 euros

: Adulte : 10 euros, Enfant : 5 euros Réservation conseillée

Suivez Jeanne dans une aventure pleine de défis au cœur du musée ! Une quête contée et ludique pour découvrir, en famille, les différentes formes d’échange : troc, monnaie… et un brin de malice.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 16h30 à 17h15

Le dimanche 04 janvier 2026

de 10h30 à 11h15

Le dimanche 28 décembre 2025

de 10h30 à 11h15

Le dimanche 21 décembre 2025

de 10h30 à 11h15

Le dimanche 14 décembre 2025

de 10h30 à 11h15

payant

De 5 à 10 euros.

Tout public.

Cité de l’Économie 1, place du Général Catroux 75017 Paris

+33186471017 contact@citeco.fr