Visite contée jeune public La vie de château dans les pas d’une comtesse Rue Richard Cœur de Lion Agen

Visite contée jeune public La vie de château dans les pas d’une comtesse

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Pars à la découverte de l’art et de la vie quotidienne au siècle des Lumières à partir des collections de peintures, sculptures, meubles et objets d’art.

La balade contée donnera vie à des personnages et des animaux, et laissera une belle place à l’imaginaire.

A partir de 4 ans.

Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

English : Visite contée jeune public La vie de château dans les pas d’une comtesse

Discover the art and daily life of the Age of Enlightenment through our collections of paintings, sculptures, furniture and objets d?art.

The storytelling tour will bring characters and animals to life, leaving plenty of room for the imagination.

Ages 4 and up.

