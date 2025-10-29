Visite contée la femme libellule Wingen-sur-Moder

40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-29 15:15:00

Les plus petits découvrent les collections permanentes en aidant la femme-libellule à briser un mauvais sort. Au travers de jeux d’observation et d’une comptine, l’histoire avance et les enfants explorent l’uni-verre Lalique.

40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 08 14 info@musee-lalique.com

English :

Little ones discover the permanent collections by helping the dragonfly woman break a curse. Through observation games and a nursery rhyme, the story unfolds as children explore the Lalique uni-glass.

German :

Die Kleinsten entdecken die ständigen Sammlungen, indem sie der Libellenfrau helfen, einen bösen Zauber zu brechen. Mithilfe von Beobachtungsspielen und einem Kinderreim wird die Geschichte vorangetrieben und die Kinder erkunden das Lalique-Uniglas.

Italiano :

I visitatori più piccoli scoprono le collezioni permanenti aiutando la donna libellula a spezzare una maledizione. Attraverso giochi di osservazione e una filastrocca, la storia progredisce e i bambini esplorano l’uni-glass Lalique.

Espanol :

Los más pequeños descubren las colecciones permanentes ayudando a la mujer libélula a romper una maldición. Mediante juegos de observación y una canción infantil, la historia avanza y los niños exploran el unicristal de Lalique.

