Visite contée le château de l’Ours Châteauneuf

Château de Châteauneuf Châteauneuf Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-13 11:00:00
fin : 2026-02-13 12:00:00
2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27
Assistez en famille à une visite contée autour d’un théâtre de papier, conçu et illustré par l’autrice d’album jeunesse Kimiko. Découvrez l’histoire du château, ses décors et ses personnages à travers un livre animé et une aventure qui ravira petits et grands ! Durée 45 m. À partir de 2 ans. Réservation obligatoire. .
Château de Châteauneuf Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89
