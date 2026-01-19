Visite contée le château de l’Ours

Château de Châteauneuf Châteauneuf Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 11:00:00

fin : 2026-02-13 12:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27

Assistez en famille à une visite contée autour d’un théâtre de papier, conçu et illustré par l’autrice d’album jeunesse Kimiko. Découvrez l’histoire du château, ses décors et ses personnages à travers un livre animé et une aventure qui ravira petits et grands ! Durée 45 m. À partir de 2 ans. Réservation obligatoire. .

Château de Châteauneuf Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite contée le château de l’Ours

L’événement Visite contée le château de l’Ours Châteauneuf a été mis à jour le 2026-01-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)