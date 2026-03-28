Visite contée Le tapis magique de la rivière d’Étel !

3 Rue Jean Bart Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21

Plongez en famille dans un voyage au cœur du patrimoine local avec Le tapis magique de la rivière d’Étel !

À travers notre tapis à histoires, petits et grands sont invités à embarquer pour une aventure où la rivière d’Étel dévoile ses secrets. Venez écouter l’histoire de Youn, gardien des huîtres sur l’île du Nohic, Firmin le pêcheur qui affronte les tourbillons du Pont Lorois ou le Dr Griffon qui soigne des patients pas comme les autres au Château du Stang !

Sur réservation à partir de 5 ans.

Adulte 5€ Enfant 2€

Durée 45 min .

3 Rue Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

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English :

L’événement Visite contée Le tapis magique de la rivière d’Étel ! Étel a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon