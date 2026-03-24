Visite contée Le tapis magique de la Rivière d’Etel Musée des thoniers Étel

Visite contée Le tapis magique de la Rivière d’Etel

Musée des thoniers 3 Impasse Jean Bart Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-14 10:45:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21

Plongez en famille dans un voyage au cœur du patrimoine local avec Le tapis magique de la rivière d’Étel !

À travers notre tapis à histoires, petits et grands sont invités à embarquer pour une aventure où la rivière d’Étel dévoile ses secrets. Venez écouter l’histoire de Youn, gardien des huîtres sur l’île du Nohic , Firmin le pêcheur qui affronte les tourbillons du Pont Lorois ou le Dr Griffon qui soigne des patients pas comme les autres au Château du Stang !

Un moment suspendu, entre terre et mer, où l’imaginaire fait naviguer les esprits.

Sur réservation à partir de 5 ans, mardis 14 & 21 avril à 10h.

Durée 45 min. .

Musée des thoniers 3 Impasse Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

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English :

L’événement Visite contée Le tapis magique de la Rivière d’Etel Étel a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon